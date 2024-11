POL-EU: Buntmetall gestohlen

Zülpich-Bürvenich (ots) - Am Montag (18. November) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Eldernstraße in Zülpich-Bürvenich einzudringen. Vor Ort konnte eine beschädigte Terrassentüre festgestellt werden. Vermutlich wurden die Einbrecher durch eine selbst installierte Alarmanlage an der Tat gehindert und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von ...

