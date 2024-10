Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreisen am Wochenende

Pasewalk (ots)

Am Wochenende konnten insgesamt 10 Personen nach unerlaubter Einreise aufgegriffen werden.

Am Samstag, gegen 07:00 Uhr, konnten in Löcknitz nach einem Bürgerhinweis am Bahnhof vier marokkanische Staatsangehörige, nach eigenen Angaben 16, 16, 17, 19 Jahre alt, festgestellt werden. Alle waren ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente unterwegs. In den Vernehmungen gaben die Personen an, über die Belarus Route geschleust worden zu sein. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Ermittlungen wurde der 19 - jährige Mann nach Polen zurückgeschoben. Das zuständige Jugendamt lehnte die Übernahme der anderen Personen ab, da erhebliche Zweifel an deren Minderjährigkeit bestanden. Sie wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Gegen 09:20 Uhr konnten Bundespolizisten nach einem Bürgerhinweis in der Ortslage Schwennenz, Höhe Kirche, zwei somalische Staatsangehörige aufgreifen. Es handelte sich dabei um einen 20- jährigen Mann und eine 26- jährige Frau. Auch sie hatten keine Ausweisdokumente dabei und waren kurz zuvor unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist. Beide stellten Schutzersuchen und wurden nach Stern Buchholz weitergeleitet.

Am Sonntagmittag wurden in Schwennenz ein iranischer Staatangehöriger und drei afghanische Staatsangehörige an der B113, Höhe Abzweig Sonnenberg, festgestellt. Allen Personen konnten keine Reisepässe bzw. aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. Nach Schutzersuchen erfolgte die Weiterleitung nach Stern Buchholz.

