Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreisen am Wochenende

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten konnten gestern Morgen nach einem Hinweis von einem Zugbegleiter der DB AG am Bahnhof Grambow drei iranische Staatsangehörige aufgreifen, welche zuvor im Bereich Ladenthin unerlaubt in das Bundesgebiert eingereist waren. Die Personen waren nicht im Besitz von aufenthaltslegitimierenden Dokumenten. Die Ermittlungen ergaben, dass die Männer über die Belarus Route geschleust worden sind. Sie werden am Vormittag nach Polen zurückgeschoben.

Gestern Abend, gegen 22:45 Uhr, wurden drei weitere iranische Männer nach einem Bürgerhinweis in der Nähe des Bahnhofes Löcknitz aufgegriffen. Die Männer waren nicht im Besitz von Reisepässen oder aufenthaltslegitimierenden Dokumenten. In den Vernehmungen wurden Schutzersuchen geäußert. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Ermittlungen erfolgte die Weiterleitung zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

