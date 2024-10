Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreisen am Wochenende

Ulrichshorst, Löcknitz, Pasewalk (ots)

An Freitagvormittag wurden nach einem Bürgerhinweis am Bahnhof Löcknitz vier Personen nach unerlaubter Einreise aufgegriffen. Es handelte sich dabei um einen Ägypter und drei jemenitische Staatsangehörige. Die Jemeniten stellten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Der Ägypter wurde am Samstag nach Polen zurückgeschoben.

Am späten Freitagabend konnten nach einem Bürgerhinweis in einem Waldstück in der Nähe der Ortslage Zirchow/ Insel Usedom zwölf somalische Staatsangehörige nach unerlaubter Einreise aufgegriffen werden. Es handelte sich dabei um acht männliche und vier weibliche Personen. Sieben von ihnen waren im jugendlichen Alter. Sie wurden an das Jugendamt Vorpommern Greifswald übergeben. Die fünf Erwachsenen stellten Schutzersuchen und reisten weiter nach Stern Buchholz.

Alle Aufgegriffenen wurden über die sogenannte Belarus Route geschleust.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell