Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrerin schwer verletzt

Greiz / Plauen / Elsterberg (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr befuhr eine 38-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Honda die Bundesstraße 92 zwischen Elsterberg und Plauen. Auf Höhe das Abzweiges Schönbach verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen an Fuß und Handgelenk zu. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell