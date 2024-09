Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Zeulenroda (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Simson - Moped die B92 von Neuärgernis in Richtung Zeulenroda. Auf Höhe Grüna war die junge Fahrerin unaufmerksam und übersah einen vor ihr bremsenden Pkw Hyundai mit Anhänger. Die junge Frau fuhr auf den Anhänger auf. Sie verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

