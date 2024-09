Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung in Leitlitz - Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

Zeulenroda (ots)

Am späten Freitagabend gegen 21:00 Uhr entzündeten unbekannte Täter einen Baumstumpf in einem Waldstück nahe dem Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Leitlitz. Das Feuer wurde glücklicherweise frühzeitig entdeckt und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Ein großflächiger Waldbrand konnte so verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell