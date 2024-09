Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Räuberischer Diebstahl in Discounter

Moers (ots)

Am Dienstag, 03.09.2024, gegen 18.50 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter am Drennesweg in Moers zu einem räuberischen Diebstahl von Marken-Süßwaren.

Eine Mitarbeiterin des Discounters wurde von einer Kundin darauf aufmerksam gemacht, dass zwei Personen einen ganzen Einkaufswagen mit Marken-Süßwaren aus dem Geschäft geschafft hatten, ohne diese zu bezahlen. Die Mitarbeiterin sprach die Täter auf dem Parkplatz des Discounters an, als diese gerade ihr Fahrzeug beluden. Die beiden Täter flüchteten. Dabei machten sie auch nicht vor der Mitarbeiterin halt, die sich vor das Auto der Täter gestellt hatte.

Die Mitarbeiterin blieb bei der Flucht unverletzt.

Die Täter flüchteten mit ihrem dunklen VW Passat über den Drennesweg und Galmesweg in Richtung Kamper Straße und können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter

- männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - normale Statur - Glatze - Unterarme mit Tätowierungen - dunkles T-Shirt - helle Hose

2. Täter

- männlich - ca. 30 - 40 Jahre alt - normale Statur - dunkle Haare mit leichten Geheimratsecken - dunkler 3-Tage-Bart - buntes Hemd und T-Shirt - dunkle Jogginghose - helle Turnschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Polizei in Moers in Verbindung zu setzen. Telefon: 02841-171-0

ref. 240903-1959

/sw

