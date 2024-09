Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Ein Sommernachts(alb)traum - Informationen zum Thema "Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen"

Kreis Wesel (ots)

Das erste Mal ganz nah miteinander sein und oft mehr....Die Kamera ist dabei, denn der Moment soll festgehalten werden... Man liebt und vertraut sich. Die Aufnahmen im Handy wird niemand zu Gesicht bekommen, sondern sind nur eine Erinnerung an die schöne gemeinsame Zeit. So oder so ähnlich denken manche junge Menschen auch aus dem Kreis Wesel.

Doch wie schnell wird dieser Sommernachtstraum zum realen Horrortrip. Genau dann, wenn die Bilder und Videos mit intimem Bildmaterial weitergeleitet werden.

Das Recht am eigenen Bild bleibt bestehen und kann zur Not auch eingeklagt werden. Dennoch muss Kindern und Jugendlichen deutlich gemacht werden, dass die Kontrolle über ihre freizügigen Bilder verloren ist, sobald sie das Foto ins Netz geschossen haben. Das Aufzeigen von Konsequenzen ist Aufgabe der Erziehungsberechtigten. Kommen Verantwortliche ihrer wichtigen Rolle nicht nach, kann es üble Auswirkungen auf die ganze Familie haben, wenn das eigene Kind gemobbt, beleidigt oder belästigt wird.

Die Kreispolizeibehörde Wesel möchte noch einmal sensibilisieren und die Wichtigkeit einer guten Medienerziehung deutlich machen.

Gute Aufklärung mit weiter reichenden Informationen bietet Ihnen die Broschüre "Online Tipps für Groß und Klein", welche Sie kostenfrei bei ihrer Polizeidienststelle erhalten oder im Reiter Medienangebot auf der Internetseite https://www-polizei-beratung.de downloaden können.

Für Rückfragen und Beratungen stehen ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der polizeilichen Kriminalprävention im Kreis Wesel unter der Rufnummer 0281-107-4420 zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell