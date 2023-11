Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Karlsruhe-Grötzingen wurde ein 74-jähriger Fußgänger verletzt. Am Abend verstarb der Mann in einem Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge, fuhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin gegen 13:55 Uhr von einem Privatgrundstück auf die Kallmorgenstraße. Hierbei übersah die Autofahrerin offenbar einen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der 74-Jährige zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er am Abend verstarb.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Alexander Auerbach, Pressestelle

