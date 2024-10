Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Festnahme in Pomellen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Samstagabend in Pomellen einen 38- jährigen polnischen Staatsangehörigen. Er war Mitfahrer in einem PKW. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Stralsund zur Festnahme/ Strafvollstreckung wegen Betrug. Hier sollte der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 120,55 Euro zahlen oder 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Weiterhin bestand noch eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Stralsund zur Vermögensabschöpfung in Höhe von 650,00 Euro. Aufgrund fehlender Barmittel wurde die Geldstrafe nicht beglichen, es konnten auch keine Wertgegenstände für die Vermögensabschöpfung gepfändet werden. Der Mann wurde in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Am Sonntagnachmittag wurde ein 35- jähriger polnischer Staatangehöriger als Mitreisender in einem PKW mit polnischer Zulassung am ehemaligen Grenzübergang Pomellen durch Bundespolizisten festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab 2 Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Gefährliche Körperverletzung sowie eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Hagen wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro sowie 258,05 Euro Verfahrenskosten und konnte damit eine 40- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

