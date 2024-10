Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungstreffer in Pomellen am Sonntag

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Am Sonntag konnten durch Bundespolizisten in Pomellen mehrere Fahndungstreffer vollstreckt werden. Ein 32- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Er zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1500,00EUR und 591,77EUR Verfahrenskosten und konnte damit eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Gegen ein 43- jährigen polnischen Staatsangehörigen bestanden zwei Fahndungsnotierungen durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Sie hatte den Mann in zwei Fällen zur Aufenthaltsermittlung, jeweils wegen Sachbeschädigung, ausgeschrieben. Zusätzlich war in einem Fall auch noch eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250,- EUR zu erheben. Der Mann kam der Zahlungsaufforderung nach.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg suchte einen 23- jährigen polnischen Staatsangehörigen wegen Diebstahl mit Haftbefehl. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 300,- EUR und 77,50 EUR Verfahrenskosten zu begleichen. Bei Nichtzahlung hätte der Mann eine 10- tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. Nach Zahlung der Geldstrafe und Kosten konnte er seine Reise fortsetzen.

