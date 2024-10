Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Nach Bürgerhinweis erfolgte Aufgriff am Bahnhof Ahlbeck

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Nach einem Bürgerhinweis über das Polizeirevier in Heringsdorf konnten gestern Nachmittag zwei jemenitische Staatsangehörige durch Bundespolizisten am Bahnhof im Seebad Ahlbeck aufgegriffen werden. Die beiden Männer im Alter 23 und 24 Jahren waren nicht im Besitz von Ausweisdokumenten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sie über die sogenannte Belarus Route nach Polen geschleust worden sind. Die Grenze nach Deutschland hatten sie zu Fuß überquert und reisten damit unerlaubt ein. In den Vernehmungen äußerten die Männer Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell