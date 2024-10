POL-MFR: (1020) Einladung - Herrmann beim zentralen Festakt zu 50 Jahre Verstaatlichung der Polizei in Nürnberg und Fürth (01.10.2024 PM 315/2024)

Fürth (ots) - In der Nacht zum Dienstag (01.10.2024) versuchte ein Mann, in ein Schmuckgeschäft in der Fürther Innenstadt einzubrechen. Die Polizei nahm einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 03:00 Uhr eine Person, die sich am Schaufenstergitter eines Juweliers in der Schwabacher Straße zu schaffen machte und ...

mehr