POL-MFR: (1019) Versuchter Einbruch in Juwelier - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots) - Unbekannte brachten am Sonntag (29.09.2024) einen Schriftzug mit politischem Inhalt an einer Backsteinmauer in Nürnberg-Sandreuth an. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fiel während der Streifenfahrt auf, dass unbekannte Personen im Verlauf des Sonntags mit silberner Farbe einen ...

mehr