POL-EU: 47-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

Euskirchen (ots) - Gestern (18. November) kam es um 15.40 Uhr zu einem Diebstahl in der Neustraße in Euskirchen. Während sich ein Angestellter eines Telefongeschäfts in einer Kundenberatung befand, betraten zwei Männer das Geschäft. Kurze Zeit später konnte ein Alarmsignal wahrgenommen werden. Die zwei Männer rissen insgesamt vier Smartphones aus der Sicherung und flüchteten fußläufig aus dem Laden. Die beiden ...

