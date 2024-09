Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Mehrere Radfahrer alkoholisiert unterwegs - zwei Unfälle

Lübeck (ots)

Zwei Radfahrer verletzten sich am vergangenen Wochenende, nachdem sie vermutlich alkoholbedingt gestürzt waren. Ein weiterer Radler war unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs und ignorierte die Anhaltesignale der Polizei. Allen wurde eine Blutprobe entnommen.

Zum ersten Vorfall kam es am Freitagabend (30.08.2023) in der Ziegelstraße. Gegen 19:50 Uhr war ein 42-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs. Während der Fahrt konsumierte er ein Alkoholmixgetränk. Eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Lübeck wurde auf den Vorfall aufmerksam und wollte den Mann kontrollieren.

Dieser Kontrolle entzog sich der Lübecker zunächst durch Flucht. Im weiteren Verlauf konnte der 42-Jährige in der Brucknerstraße gestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

In derselben Nacht gegen 01:40 Uhr stürzte ein 44-jähriger Radfahrer aus Lübeck in der Schönböckener Straße und verletzte sich schwer. Er war zuvor aus der Düppelstraße gekommen und überquerte die Fahrbahn mit dem Ziel, auf der anderen Straßenseite den rechten Radweg in Richtung Fackenburger Allee zu benutzen. Beim Auffahren auf den Radweg über die Bordsteinkante kam der Lübecker zu Fall. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, weil er alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte.

Am Nachmittag des 31. August (Samstag) fuhr um 16:15 Uhr ein 52-jähriger Mann aus Bad Schwartau vom Gelände der Emil-Possehl-Schule aus in Richtung Georg-Kerschensteiner-Straße. Beim Übergang vom Schulgelände auf die Fahrbahn kam der Schwartauer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich leicht. Er wies einen Atemalkoholwert von 2,09 Promille auf. Wie auch bei dem 44-Jährigen Lübecker wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell