POL-K: 240628-4-BAB/K/LEV Kinder nach A3-Unfall leichtverletzt - Audis beschlagnahmt

Köln (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Köln nach drei mutmaßlichen Dieben, die am Dienstagnachmittag (19. Dezember 2023) in einem Juweliergeschäft in der Kölner Innenstadt mehrere Ringe gestohlen haben sollen. Getrennt voneinander sollen sie um kurz nach 15 Uhr den Laden auf der ...

mehr