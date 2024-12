Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Tannenbäume aus Wald gestohlen

Am Mittwoch machte die Polizei bei Schwendi einen Tannenbaumklauer dingfest. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet.

Zur Zeit herrscht Hochkonjunktur bei Christbaumdieben. Langfinger sind vermehrt unterwegs und suchen nach dem schönsten und zugleich günstigsten Baum in der Region. In den vergangenen Tagen hatte ein Dieb Erfolg (wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5932881). Bisher konnte kein Täter in diesem dreisten Fall ermittelt werden.

Nicht so am Mittwoch. Drei frisch geschlagene Tannen wurden einem 62-Jährigen aus dem Landkreis Biberach zum Verhängnis. Gegen 15.30 Uhr sah ein aufmerksamer Zeuge einen Traktor samt Anhänger im Staatsforst bei Schwendi fahren. Der Wald befindet sich an der L1268 zwischen Orsenhausen und Hörenhausen auf Höhe des Parkplatzes.

Der Zeuge sah wohl den älteren Mann noch beim Verladen der Bäume und das Davonfahren mit der Beute. Da es dem Zeugen komisch vorkam, notierte er sich das Kennzeichen des Anhängers. Das teilte er der Polizei mit. Die Beamten des Polizeireviers Laupheim nahmen sofort die Ermittlungen auf. Die Polizisten konnten den Senior samt den frisch geschlagenen Tannen auf dem Anhänger vor dem Wohngebäude antreffen. Von der Polizei überrascht, zeigte sich der Dieb geständig und einsichtig. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten und für den entstandenen Schaden aufkommen.

