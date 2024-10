Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch

Einbruch in Einfamilienhaus

Täter flüchten ohne Beute

Kranenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag (20. Oktober 2024) auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Frasselter Weg ein. Das Haus grenzt an einen Gartenbetrieb und ist von einem Zaun umgeben. Die Täter überstiegen den Zaun und schlugen auf der Rückseite eine Scheibe ein. Sie durchsuchten die Räume nach wertvollen Sachen, flüchteten aber ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kripo in Kleve nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

