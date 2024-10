Kranenburg (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntag (20. Oktober 2024), 18:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, ein Loch in die Scheibe einer Balkontür. Der Balkon, der sich auf der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Gocher Straße in Höhe der Schottheider Straße befindet, wurde genutzt, um von dort in das Wohnzimmer zu gelangen. Im Haus wurde ...

