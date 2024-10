Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch

Unbekannte schlagen Loch in Balkontür

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntag (20. Oktober 2024), 18:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, ein Loch in die Scheibe einer Balkontür. Der Balkon, der sich auf der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Gocher Straße in Höhe der Schottheider Straße befindet, wurde genutzt, um von dort in das Wohnzimmer zu gelangen. Im Haus wurde nach ersten Ermittlungen nichts durchwühlt und entwendet. Die Polizei sucht trotzdem Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemachten. Sie sollen sich unter Telefon 02821 5040 bei der Kripo in Kleve melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell