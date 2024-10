Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag (19. Oktober 2024) kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:07 Uhr an der Steinstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein abgestellter VW Passat im Bereich der Fahrerseite (am Vorderreifen sowie der Fahrertür) beschädigt. Der 25-jährige Nutzer des Wagens ...

mehr