POL-KLE: Kevelaer - Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen

Verkehrsteilnehmer entzieht sich Polizeikontrolle

Kevelaer (ots)

Am Freitag (18. Oktober 2024) befuhr gegen 20:37 Uhr ein Streifenwagen der Kreispolizeibehörde Kleve die Klever Straße in Fahrtrichtung Lindenstraße in Kevelaer. Dabei stellten die eingesetzten Beamten ein Kleinkraftrad fest, welches ohne Versicherungskennzeichen das Gelände einer örtlichen Tankstelle befuhr. Die Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve beabsichtigten, aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens, den unbekannten Verkehrsteilnehmenden anzuhalten. Der Mann entfernte sich daraufhin über die Gegenfahrbahn der Lindenstraße und anschließend mit dem Überqueren der Klever Straße, trotz roter Lichtzeichenanlage, von der Örtlichkeit. In der Folge missachtete der Mann mehrfach die Anhaltezeichen der Streifenwagenbesatzung und fuhr über die Lindenstraße in Fahrtrichtung Egmontstraße. Von dort bog der Rollerfahrer nach rechts in die Straße "An der Dondert" ab, wo die Beamten der KPB Kleve verkehrsbedingt, aufgrund eines Pollers, halten mussten.

Der unbekannte Rollerfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - augenscheinlich männlich - schlanke Statur - bekleidet mit blauer Jeans, schwarzem Kapuzenpullover - trug einen roten Helm mit auffallend weißem Streifen hinten - schwarzer Roller bzw. Kleinkraftrad

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern entgegen. (pp)

