Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 05:00 Uhr, wurde über Notruf eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Ladenburg, am Marktplatz, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die beschriebene Rauchentwicklung auch sogleich wahrgenommen werden. Durch alarmierte Feuerwehr konnten letztlich auch die Brandwohnung im 1. Obergeschoss lokalisiert und die Brandbekämpfung vorgenommen werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Der Brand an sich konnte jedoch erfolgreich durch die Feuerwehr bekämpft werden, allerdings ist die betroffene Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Der durch das Brandgeschehen entstandene Gebäudeschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 100.000EUR. Personenschäden wurden nicht davongetragen.

Im Hinblick auf die Brandursache werden nun durch das Polizeirevier Ladenburg die weiteren Ermittlungen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell