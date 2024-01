Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - 3 verletzte Personen durch Zusammenstoß

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr ereignete sich zwischen Plankstadt und Eppelheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 76-jähriger Opel-Fahrer befuhr zu dieser Zeit den Eppelheimer Weg / die Grenzhöfer Straße, aus Richtung Eppelheim kommend. Am Kreuzungsbereich zur K9702 missachtet dieser die Vorfahrt einer von Plankstadt, auf der K9702 kommenden, 53-jährigen Fiat-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeuge in das angrenzende Ackergelände geschleudert. Der Unfallverursacher, dessen 73-jährige Beifahrerin und die 53-jährige Fiat-Fahrerin wurden durch den Zusammenprall allesamt nicht unerheblich verletzt, durch alarmierte Rettungskräfte aus ihren Fahrzeugen befreit und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die beiden stark unfallbeschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wurde auf ca. 16.000EUR geschätzt. Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen vor Ort musste die K9702 bis 17:19 Uhr voll gesperrt werden.

