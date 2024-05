BPOL NRW: Bankkarten, Ausweise und 9.910 Euro - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund - Herdecke (ots) - Am Mittwochabend (29. Mai) soll ein Mann versucht haben, in einem Lebensmittelgeschäft im Dortmunder Hauptbahnhof zu stehlen. Anschließend wehrte er sich vehement gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten und griff diese an. Gegen 23:50 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund durch einen Mitarbeiter eines Discounters im Hauptbahnhof Dortmund darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zu einem ...

mehr