Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein

Kevealer (ots)

Am Montagabend (21. Oktober 2024) gegen 17:50 Uhr stand eine Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Kölner Straße Rheinstraße und wartete vor einer roten Ampel. Als die Ampel umsprang und sich der Streifenwagen in Bewegung setzte, staunten die Kollegen nicht schlecht, als ein Ford Kuga noch schnell die Straße kreuzte. Anstatt abzubiegen, folgten die Polizisten dem Ford und hielt ihn an. Schnell bemerkten die Kollegen eine deutliche Note von Alkohol in der Atemluft. Hinzu kam, dass der 49-jährige Fahrer aus Kevelaer keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen und ihm wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. (as)

