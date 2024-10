Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, B474/Polizei sucht Zeugen

Coesfeld (ots)

Der Polizei Coesfeld liegt eine Anzeige vor, wonach eine 16-jährige Jugendliche am Dienstag, 08.10.2024, gegen 19:45 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Coesfeld nach Lette unterwegs war. Dieser wird in Fahrtrichtung Lette links neben der B 474 geführt. In Höhe der Unterführung der Bundesstraße in Richtung Lette wurde der Jugendlichen ihren Angaben zufolge die Weiterfahrt durch zwei unbekannte männliche Fahrradfahrer versperrt. Diese haben die Jugendliche bedrängt und sie am Arm festgehalten. Nachdem ein älterer Fahrradfahrer aus Richtung Lette erschienen sei und aufgrund der Unpassierbarkeit geklingelt habe, hätten die beiden Tatverdächtigen von der Jugendlichen abgelassen und ihre Fahrt in Richtung Coesfeld wieder aufgenommen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere wird der unbeteiligte Fahrradfahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-14-0 entgegen.

