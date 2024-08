Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Diebstahl und anschließendem Betrug gesucht

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Bereits am 28. November 2022, einem Montag, gegen 10 Uhr ereignete sich eine Diebstahlshandlung auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Hetschburger Straße in Bad Berka. Hierbei wurde eine Geldbörse mit Personalausweis und Führerschein sowie mehreren EC-Karten an sich genommen. Unmittelbar im Anschluss begab sich eine unbekannte Täterin zur Sparkassen-Filiale Bad Berka und hob innerhalb weniger Minuten mit einer der EC-Karten insgesamt 1.000,- Euro ab. Ein weiterer Abhebungsversuch mit selbiger Karte scheiterte am Tageslimit. Jedoch glückte dies mit einer anderen EC-Karte von abermals 500,- Euro, sodass ein Gesamtschaden von 1.500,- Euro entstanden ist. Bisherige Ermittlungen führten noch nicht zur Bekanntmachung der unbekannten Täterin. Die Kriminalpolizei Weimar bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zur unbekannten Täterin. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 8820 oder per E-Mail an kps.weimar@polzei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 293869/2022, gegeben.

