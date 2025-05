Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Nach Ausweichmanöver in Leitplanke gelandet - Zeugen gesucht

Am Donnerstag (08.05.2025) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 27 (B 27) bei Kornwestheim eine Verkehrsunfallflucht, an der vermutlich ein schwarzer Seat beteiligt war. Gemäß derzeitiger Ermittlungen war ein unbekannter Pkw-Lenker zwischen den Anschlussstellen Kornwestheim Süd und Kornwestheim-Mitte in Richtung Ludwigsburg auf der linken Fahrspur unterwegs. Kurz vor einer Nothaltebucht wechselte der Unbekannte auf die rechte Spur, wobei er mutmaßlich einen dort fahrenden Skoda übersah. Der 56-jährige Skoda-Lenker musste daraufhin nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge mit einer Leitplanke. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Ludwigsburg fort. Am Skoda entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro. Die Sachschadenshöhe an der Leitplanke ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

