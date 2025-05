Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 85 Jahre alte Radfahrerin musste am Donnerstag (08.05.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 15:55 Uhr in Renningen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 85-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Schönblickstraße in Richtung "Alte Bahnhofstraße" unterwegs. Eine 67 Jahre alte Skoda-Lenkerin war zeitgleich auf der Rutesheimer Straße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach links in die "Alte Bahnhofstraße" abbiegen. Mutmaßlich übersah die 67-Jährige die vorfahrtsberechtigte und von rechts kommende Radfahrerin und es kam zur Kollision, bei welcher die 85-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

