Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 27-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, kam ein 27 Jahre alter Skoda-Lenker am Mittwoch (07.05.2025) von der Fahrbahn ab. Der 27-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr die Landesstraße 1131 zwischen Gündelbach und Horrheim entlang, als er zunächst in den Grünstreifen geriet, wo er etwa 30 Meter weiterfuhr. Schließlich durchbrach der Skoda das Dickicht und kippte auf die Fahrerseite, wodurch der 27-Jährige in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Die Feuerwehr befreite den jungen Mann aus dem Pkw. Anschließend wurde er mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem besteht der Verdacht, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 6.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell