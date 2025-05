Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Mittwoch (07.05.2025) in Asperg, als sie zwischen 1.30 Uhr und 11.15 Uhr in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße einbrachen. Die Unbekannten hebelten im Gastraum mehrere Spielautomaten auf und endwendeten das darin enthaltene Bargeld. Wieviel Beute die Täter machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

