POL-LB: Besigheim: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwer verletzt wurde ein 16 Jahre alter Radfahrer, als er am Mittwoch (07.05.2025) in Besigheim in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der Jugendliche fuhr gegen 7.50 Uhr die Oststraße in Richtung Kreisverkehr entlang, während ein entgegenkommender 56-jähriger Schulbuslenker nach links in die Jahnstraße abbiegen wollte. Dabei übersah der 56-Jährige mutmaßlich den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Jugendliche, der keinen Helm trug, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine ebenfalls 16 Jahre alte Jugendliche, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befand, erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro belaufen. Die Oststraße musste im Zuge der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden.

