FW-BO: Kabelbrand bei der Firma Doncasters GmbH in Bochum

Bochum (ots)

Am heutige Freitag, gegen 16 Uhr, meldete die Firma Doncasters GmbH eine Rauchentwicklung im Hauptgebäude. Da in dem Gebäude mit Natronlauge und Eisenchlorid gearbeitet wird, und sich die Einsatzstelle in einem "Ätzraum" befand, wurden Einheiten für den Brandschutz und den ABC-Einsatz entsendet. Bei Ankunft der ersten Kräfte bestätigte sich die Rauchentwicklung, zwei Mitarbeiter der Firma hatten bereits das Gebäude geräumt, den Strom abgeschaltet und die eigenen Kollegen informiert. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit Messgerät und C-Rohr zur Erkundung vor. Schnell stellte sich heraus das die Rauchentwicklung von einem Starkstromkabel ausging. Die Einsatzstelle wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet, es gab keine Verletzten. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Prokuristen der Firma übergeben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Kollegen der Berufsfeuerwehr. Der Einsatz dauerte ca. 120 Minuten.

