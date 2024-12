Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der Ümminger Straße

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag um 9:12 Uhr wurde die Leitstelle über das automatische Notrufsystem (E-Call) eines verunfallten PKWs auf die Ümminger Straße in Langendreer alarmiert.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwei verunfallte PKW vorfinden, wobei in einem der beiden Fahrzeuge noch eine Person eingeschlossen war. Nachdem der Rettungsdienst über die Beifahrertür die Patientin bereits versorgen konnte, wurden mit dem akkubetriebenen Kombigerät die verschlossenen Türen des Fahrzeugs schnell geöffnet, sodass die Patientin dann über die Heckklappe ihres Fahrzeuges sicher und achsengerecht gerettet werden konnte. Der Fahrer des zweiten Fahrzeuges konnte sein Auto selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 14 Einsatzkräften der Hauptfeuer- und Rettungswache und der Ausbildungseinheit TOJ vor Ort.

Nach 40 Minuten waren sämtliche Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Polizei konnte mit der Ursachenermittlung beginnen.

Wie funktioniert ein E-Call? Ein E-Call ist ein automatisches Notrufsystem, das in vielen modernen Fahrzeugen integriert ist. Im Falle eines schweren Aufpralls etc. detektiert das System den Unfall und sendet automatisch einen Notruf an die Leitstelle, der wichtige Informationen über beispielsweise den Standort und die Art des Fahrzeugs beinhaltet. Im Anschluss dieser automatischen Ansage wird mittels Mobilfunk eine direkte Verbindung zum verunfallten Fahrzeug hergestellt. Ein E-Call kann also entscheidend sein, um Leben zu retten und die Reaktionszeit der Rettungskräfte zu verkürzen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell