FW-BO: Wohnungsbrand in Bochum Weitmar - eine verletzte Person

Bochum (ots)

Gegen 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr zum einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Ein Anrufer berichtet, dass er Brandgeruch und das Piepen eines Rauchmelders aus der Nachbarwohnung "In der Senke" höre. Er hätte an der Wohnungstür geklopft und es sei noch definitiv eine Person in der Wohnung, die die Tür aber nicht mehr selbstständig öffnen können. Daraufhin entsandte die Leitstelle umfangreich Einsatzkräfte. Als der Löschzug der Innenstadtwache eintraf, drang Rauch aus einem Fenster im 1.OG. Sofort wurde eine Menschenrettung eingeleitet und ein Trupp verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Nach kurzer Zeit konnte die Person in der Wohnung gefunden und ins Frei gebracht werden. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurde die Person zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die weiteren Bewohner, die während der Rettungsmaßnahmen das Haus verlassen mussten, konnten nach Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt war die Feuerwehr mit 27 Einsatzkräften vor Ort.

