FW-BO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Feuerwehr Bochum

Bochum (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn auf dem Castroper Hellweg in Höhe der A43 Anschlussstelle BO-Gerthe. Hierzu hat die Leitstelle den Löschzug der Hauptfeuer- und Rettungswache aus Werne, einen Rüstwagen sowie den Rettungsdienst inklusive Notarzt zur Einsatzstelle entsendet. Entgegen der Meldung, dass der Fahrer des PKW eingeklemmt sei, bot sich den Einsatzkräften folgende Lage. Ein PKW ist im Bereich der Fahrertür mit einer Straßenbahn der Bogestra kollidiert und kam im Gleisbett zum Stehen. Der Fahrer konnte sich schwerverletzt vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Glücklicherweise blieben sowohl der Fahrer der Straßenbahn, als auch die Fahrgäste unverletzt. Der Einsatz konnte gegen 11:15 Uhr beendet werden. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Zum Unfallhergang hat die Polizei Bochum die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell