Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in Härterei in Bochum Riemke

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden, um kurz nach 04:00 Uhr, kam es zu einem Einsatz in einer Härterei im Bochum Riemke. Mitarbeiter der Firma hatten den Notruf gewählt, da es bei einem Härtevorgang zu einem Brandausbruch in einer Abluftanlage gekommen sei. Daraufhin wurden durch die Leitstelle der zuständige Löschzug der Innenstadtwache, sowie der Führungsdienst und Sonderfahrzeuge der Hauptfeuer- und Rettungswache aus Werne zur Einsatzstelle entsendet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte lediglich eine minimale Verrauchung der Produktionshalle festgestellt werden, die durch den vorhandenen Rauchabzug schnell beseitigt werden konnte. Ein akutes Brandereignis konnte nicht erkundet werden. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern der Firma brannte es kurzzeitig über dem Ofen und an der Abluftanlage im Dachbereich. Der betroffene Dachbereich wurde auf einer Fläche von 2m x 2m geöffnet und letzte Glutnester abgelöscht. Verletzt wurde bei diesem Einsatz zum Glück niemand. Der Einsatz konnte gegen 07:00 Uhr beendet werden. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum und des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell