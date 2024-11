Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Gartenlaube in Bochum Hamme

Bochum (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Am frohen Blick" an der Weidestraße in Bochum Hamme.

Gegen 23 Uhr informierte der Notruf der Polizei die Feuerwehrleitstelle Bochum über ein Brandereignis in der Kleingartenanlage. Es sind daraufhin die zuständige Feuerwache Innenstadt sowie die Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der Feuerschein bereits erkennbar. Bei der Erkundung der Einsatzsituation war schnell klar, dass diese Gartenlaube in Vollbrand stand.

Nach 35 Minuten konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings noch bis 02:47 Uhr weit in die Morgenstunden hinein an. Durch die Stadtwerke Bochum musste auch eine in der Gartenlaube befindliche und durch das Brandereignis beschädigte Wasserleitung abgeschiebert werden. Abschließend übernahm die Polizei die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung.

Im Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell