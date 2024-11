Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Bochum-Hamme

Bochum (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW`s kam es heute Mittag gegen 11:44 Uhr auf der Gahlenschenstr. Zwei Fahrzeuge waren so stark kollidiert, dass sich in einem Fahrzeug zwei schwerverletzte Personen befanden, die mit umfassenden technischen Geräten gerettet wurden. Gegen 11:44 Uhr erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Bochum mehrere Anrufe, die einen schweren Verkehrsunfall auf der Gahlenschenstr meldeten. Sofort alarmierte die Leitstelle Kräfte der Feuerwachen I, II sowie der HFRW III sowie mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte zur Einsatzstelle. Am Einsatzort wurden drei Personen aus 2 Fahrzeugen von der Feuerwehr befreit, wobei die Rettung einer schwerverletzten Person aufwendig war. Die Kräfte der Feuerwehr kontrollierten abschließend beide Fahrzeuge, um ein Brandereignis und das Auslaufen von Betriebsmitteln auszuschließen. Nach rund 60 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr abgeschlossen. Zur Unfallursachenermittlung hat die Polizei die Einsatzstelle übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell