FW-BO: Brand in einem Ausstellungscontainer an der Vierhausstraße

Am Freitagabend musste die Feuerwehr Bochum in die Vierhausstraße in Grumme ausrücken. In einem gläsernen Ausstellungscontainer mit Sportgeräten war es zu einem Brand gekommen, Verletzte gab es keine.

Der Einsatz ereignete sich um 20.30 Uhr. Passanten meldeten Flammen und Rauch in einem rund 10 Quadratmeter großen Ausstellungscontainer, der direkt angrenzend an eine Lagerhalle stand. Beim Eintreffen des Löschzuges der Innenstadtwache waren die Flammen aufgrund des Sauerstoffmangels bereits weitgehend erloschen, dennoch war eine deutliche schwarze Rauchentwicklung im Container sichtbar. Mit Brechwerkzeug wurde eine der Glasscheiben eingeschlagen, anschließend wurde der Brand mit einem Strahlrohr abgelöscht. Durch Brandrauch wurden das Innere des Containers sowie die darin ausgestellten Sportgeräte stark beschädigt.

Nach rund 40 Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet, insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell