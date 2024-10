Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Markise in der Bochumer Fußgängerzone

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr gegen 9 Uhr zu einem Brand in der Kortumstraße gerufen, Passanten hatten eine brennende Markise an einem Restaurant gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren Flammen an der Außenfassade zu sehen, dichter Rauch zog durch ein geöffnetes Fenster in die darüber liegenden Räume. Ein Trupp unter Atemschutz begann mit der Brandbekämpfung, ein weiterer Trupp unter Atemschutz suchte das Gebäude nach Personen ab. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es wurden keine Personen im Gebäude angetroffen. Die Einsatzstelle wurde mit einem Lüfter rauchfrei gemacht, die Fassade mit einer Wärmebildkamera auf Brandnester kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 20 Einsatzkräften ca. 45 Minuten vor Ort.

