Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der A43 am Donnerstagmorgen

Bochum (ots)

Am Morgen des 24. Oktobers gegen 06:26 Uhr kam es auf der A43 kurz nach dem Autobahnkreuz A43/A448 in Fahrtrichtung Münster zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Unfallzeugen melden den Verkehrsunfall der Feuerwehr Bochum über den Notruf 112. Ein Fahrzeug sollte brennend auf der Leitplanke zu stehen gekommen sein.

Die Feuerwehrleitstelle alarmierte daraufhin umfangreiche Kräfte der Hauptfeuerwache aus Werne sowie die Löscheinheit Langendreer der Freiwilligen Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es ist zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen, wovon einer seitlich auf der rechten Leitplanke hing und in Vollbrand stand. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge waren bereits vor dem Eintreffen aus den Fahrzeugen befreit gewesen, mussten allerdings mit mittleren Verletzungen durch den Bochumer Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug ab und übergab anschließend die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei. Während des Feuerwehreinsatzes war die A43 kurzzeitig in Fahrtrichtung Münster vollständig gesperrt.

Der Einsatz war für die rund 25 Einsatzkräfte gegen 07:19 Uhr beendet.

