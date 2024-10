Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu versuchter schwerer räuberischer Erpressung stellt sich

Hannover (ots)

Ein seit Mittwoch, 23.10.2024, per Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei Hannover gesuchter Tatverdächtiger hat sich gestellt. Der Gesuchte meldete sich aufgrund des Fahndungsdrucks am Donnerstagvormittag im Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen. Der Mann steht unter Verdacht, im Dezember vergangenen Jahres mit zwei mutmaßlichen Komplizen einen Fan des Fußballvereins Eintracht Braunschweig in Hannover unter Druck gesetzt zu haben. Unter Androhung von Gewalt sollte dieser seinen Fanschal ablegen.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5893459. Die Fotos mussten aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. /ram

