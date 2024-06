POL-BO: Baby bei Gefahrenbremsung eines Linienbusses in Bochum leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Herne, Castrop-Rauxel (ots) - Schneller Ermittlungserfolg für die Herner Polizei: Nach einem Einbruch am Donnerstagabend, 13. Juni, in eine Wohnung in Baukau nahmen die Beamten einen 59-Jährigen fest. Als Zeugen gegen 19.10 Uhr Geräusche aus der Wohnung an der Corneliusstraße hörten und einen Mann ausfindig machten, der gerade die Fensterscheiben einwarf, ...

