Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch: Polizei stellt 59-Jährigen in Herne-Baukau

Herne, Castrop-Rauxel (ots)

Schneller Ermittlungserfolg für die Herner Polizei: Nach einem Einbruch am Donnerstagabend, 13. Juni, in eine Wohnung in Baukau nahmen die Beamten einen 59-Jährigen fest.

Als Zeugen gegen 19.10 Uhr Geräusche aus der Wohnung an der Corneliusstraße hörten und einen Mann ausfindig machten, der gerade die Fensterscheiben einwarf, verständigten sie den Polizeinotruf 110. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen - einen 59-Jährigen aus Castrop-Rauxel - kurz darauf noch in der Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell