POL-BO: Nach Schockanruf: Betrüger bestehlen Seniorin (80)

Bochum (ots) - Er lief einer Frau mit heruntergelassener Hose hinterher und bot ihr Geld für sexuelle Handlungen an: Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Mittwoch, 12. Juni, in Bochum-Kornharpen sein Unwesen trieb. Gegen 11.25 Uhr war eine 34-jährige Bochumerin zu Fuß auf der Bochumer Landwehr in Richtung Havelstraße unterwegs. Nachdem sie die Brücke, die über den Sheffield-Ring führt, überquert hatte, ...

