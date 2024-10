Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall in Wattenscheid - PKW fängt Feuer, eine Person verletzt

Bochum (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 4:44 Uhr ist es auf der A 448 in der Ausfahrt zur Wattenscheid Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei fing das Fahrzeug Feuer und eine Person wurde verletzt.

Die Meldung über den Verkehrsunfall erreichte die Leitstelle der Feuerwehr über das E-Call System des PKW. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatte sich der Fahrer des Wagen, der brennend auf der Wattenscheid Straße stand, bereits aus seinem Fahrzeug in Sicherheit bringen können. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Den brennenden PKW konnten die Einsatzkräfte schnell mit einem Strahlrohr ablöschen. Anschließend wurde die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme an die Polizei übergeben.

